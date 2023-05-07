Голкипер «Каролины» Кочетков — второй матч подряд в составе «ураганов», у Раанты — болезнь
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Североамериканский журналист Дэн Розен в своём «твиттере» заявил, что российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков — в составе на третий матч серии с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Голкипер Антти Раанта (болезнь) сегодня не в составе «Харрикейнз». Пётр Кочетков — в команде. Род Бриндамор не сказал, кто в старте. Скорее всего, это Фредерик Андерсен, но посмотрим», — написал Розен.
Напомним, Кочетков был в запасе во второй игре с «дьяволами» (6:1).
В НХЛ в этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 24 матча, в которых он одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.
Третий матч в серии «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке в 22:30 мск.
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