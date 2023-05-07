Семье рефери Макколи угрожали после первого матча «Торонто» — «Тампа-Бэй»

Как сообщает североамериканский портал Toronto Star со ссылкой на источники, семье рефери Веса Макколи угрожали после первого матча «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-7).

В этом матче форвард «Торонто» Майкл Бантинг получил пятиминутный штраф за удар локтем в голову защитнику «Лайтнинг» Эрику Чернаку. После игры Бантинг получил трёхматчевую дисквалификацию.

Также сообщается, что у Макколи и главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа давняя вражда, которая выходит за рамки льда.

НХЛ назначила Макколи на третий матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» (0-2).

«Весу было поручено обслуживать сегодняшнюю игру в обычном режиме. Мы не видим необходимости или причин изменять нашу обычную практику составления расписания в ответ на «болтовню» в социальных сетях — и это было бы несправедливо по отношению к нашим командам», — заявил комиссионер лиги Билл Дейли.

Третья игра между «Флоридой» и «Торонто» состоится в ночь на 8 мая в 1:30 мск.