Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира 2023 года

Сборная Финляндии на своём сайте объявила состав на чемпионат мира 2023 года.

Вратари: Кристиан Хельянко, Эмиль Ларми, Юхо Олкинуора.

Защитники: Никлас Фриман, Миика Койвисто, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Атте Охтамаа, Вилле Покка, Микаэль Сеппяля.

Нападающие: Марко Анттила, Йоэль Армиа, Ханнес Бьёрнинен, Теэму Хартикайнен, Каапо Какко, Каспери Капанен, Юхо Ламмикко, Сакари Маннинен, Валттери Мереля, Ахти Оксанен, Харри Песонен, Микко Рантанен, Йере Саллинен, Антти Суомела.

Напомним, сегодня «Коламбус Блю Джекетс» в своём «твиттере» объявил о том, что форвард клуба Патрик Лайне пропустит чемпионат мира — 2023, так как ещё не полностью восстановился от травмы.

Чемпионат мира — 2023 состоится в Латвии и Финляндии.