Ротенберг: накануне Дня Победы «Россия 25» посетит Мемориал, отдадим дань памяти предкам

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил, что 8 мая команда посетит Мемориал Победы в Красноярске.

«Накануне Дня Победы мы посетим Мемориал. Будем отдавать дань памяти нашим предкам. Всем, кто воевал. Мы этому уделим особое внимание», — приводит слова Ротенберга издание «Наш Красноярский край».

Напомним, сборная «Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане с одной победой в двух матчах. Российская национальная команда 6 мая уступила в ключевом матче турнира белорусам со счётом 4:7, до этого победив Казахстан 3:0.

Отметим, 9 мая в Красноярске сборная «Россия 25» сыграет со сборной Беларуси. Начало матча на стадионе «Платинум Арена» — в 12:00 мск.