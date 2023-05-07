Бронзовый призёр Олимпийских игр близок к переходу в «Локомотив»
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Как стало известно «Чемпионату», 30-летний словацкий защитник Мартин Гернат близок к переходу в «Локомотив».
Игрок обороны в 2022 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, обыграв в матче за третье место сборную Швеции 4:0.
За свою карьеру Гернат провёл большинство матчей в АХЛ, Чешской и Швейцарской лигах. В Американской хоккейной лиге Мартин сыграл 138 встреч, в которых набрал 33 (5+28) очков. В Чехии защитник за 189 игр записал на свой счёт 107 (30+77) результативных баллов. В Швейцарии за 103 встречи игрок обороны забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач, набрав в общей сложности 60 очков.
На драфте НХЛ Гернат был выбран в 2011 году клубом «Эдмонтон Ойлерз» в пятом раунде под общим 122-м номером.
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