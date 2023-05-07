Защитник Костенко и форвард Точилкин вернулись в «Спартак» из аренды в «Куньлуне»
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«Куньлунь Ред Стар» в своём «твиттере» сообщил об окончании аренды защитника Дмитрия Костенко и нападающего Германа Точилкина. Хоккеисты вернулись в «Спартак».
20-летний Костенко в прошлом сезоне за китайский клуб сыграл 52 матча, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-8». Контракт игрока обороны рассчитан до 30.04.2025.
19-летний Точилкин сыграл восемь матчей за «Спартак» и 21 — за «Куньлунь Ред Стар». Всего за 29 встреч нападающий набрал 6 (4+2) результативных баллов с показателем полезности «-10». Контракт Германа также рассчитан до 30.04.2025.
Напомним, «Куньлунь» в прошлой регулярке занял предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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