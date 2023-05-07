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Сборная Чехии назвала имена хоккеистов на чемпионат мира — 2023

Сборная Чехии на своём официальном сайте объявила состав на чемпионат мира — 2023.

Вратари: Марек Лангхамер («Ильвес», Финляндия), Шимон Грубец («Лайонс», Швейцария), Карел Веймелка («Аризона», НХЛ).

Защитники: Михал Йордан («Рапперсвиль-Йона Лейкерс», Швейцария), Томаш Кундратек («Комета», Брно), Давид Немечек, Михал Кемпны (оба — «Спарта Прага»), Ян Коштялек, Томаш Дворжак, (оба — «Динамо Пардубице»), Рональд Кнот («Тусон Роудраннерс», АХЛ), Якуб Зборжил («Бостон»).

Нападающие: Ондржей Беранек, Иржи Чернох (оба — «Энерги Карловы Вары»), Филип Хлапик, Михаэль Шпачек (оба — «Амбри Пиотта», Швейцария), Якуб Флек («Комета», Брно), Йиржи Смейкал («Оскарсхамн», Швеция), Владимир Соботка, Давид Томашек (оба — «Спарта Прага»), Мартин Каут («Сан-Хосе»), Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс», Швейцария), Лукаш Седлак («Динамо Пардубице»), Доминик Кубалик («Детройт»), Даниэль Воженилек («Оцеларжи Тршинец»), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс»).