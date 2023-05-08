Самсонов получил травму после столкновения с одноклубником и не смог продолжить матч

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости проходит овертайм. Счёт в матче 2:2.
Игрок был заменён на 21-й минуте после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому момент россиянин сделал 8 сейвов.
Вместо россиянина место в воротах занял Джозеф Уолл.
На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало – 02:00 мск.
В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз». «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампу-Бэй Лайтнинг». Регулярный чемпионат «Флорида» завершила на восьмом месте Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на четвёртом месте.
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