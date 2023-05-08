«Флорида» в овертайме обыграла «Торонто», Бобровский сделал 22 сейва

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Завершился третий матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс» Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Флориды» отличились Энтони Дюклер, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 22 сейва.

За «Торонто» забивали Сэм Лафферти и Эрик Густафссон. Российский голкипер Илья Самсонов был заменён на 21-й минуте из-за травмы. К этому моменту он успел сделал 8 сейвов.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Флориды».

Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало – 02:00 мск.

В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз». «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампу-Бэй Лайтнинг».