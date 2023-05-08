Хьюзы стали шестой парой братьев, набравших 6+ очков в матче плей-офф НХЛ за одну команду

Состоялся третий матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
В составе «Нью-Джерси» самым результативным игроком матча стал нападающий Джек Хьюз, в активе которого голевой и ассистентские дубли. Американский форвард сегодня набрал 4 (2+2) очка. Вдобавок к этому ассистентский дубль на свой счёт также записал его брат — защитник Люк Хьюз, для которого этот матч стал дебютным в плей-офф НХЛ.
Таким образом, в общей сложности на двоих братья Джек и Люк набрали 6 (2+4) очков. Они стали шестой парой братьев, набравших 6+ очков в матче плей-офф НХЛ за одну команду. Ранее минимум шесть очков в кубковом матче на двоих набирали братья Анри и Морис Ришар, Дон и Ник Метц, Даниэль и Хенрик Седин, Дуан и Брент Саттеры, а также Антон и Петер Штястны.
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