Пётр Кочетков пропустил четыре шайбы в первом матче сезона плей-офф для себя
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Завершился третий матч серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
На 21-й минуте матча был заменён вратарь Фредерик Андерсен. Его место в воротах занял российский голкипер Пётр Кочетков. Это игра стала для него первой в текущем сезоне плей-офф. По итогам встречи, он пропустил четыре шайбы и отразил всего 18 бросков.
В составе победителей отличились Тимо Майер, Джек Хьюз (дважды), Майкл Маклауд, Нико Хишир, Дэймон Сиверсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат.
За «Каролину» забивали Себастьян Ахо, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сет Джарвис.
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