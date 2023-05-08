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Сергей Бобровский — третья звезда матча с «Торонто»

Сергей Бобровский — третья звезда матча с «Торонто»
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Завершился третий матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс» Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал канадский нападающий Сэм Райнхарт, отличившийся по ходу встречи заброшенной шайбой в овертайме.

Второй звездой признан ещё один канадский форвард Энтони Дюклер, отметившийся заброшенной шайбой. Третья звезда — российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший по ходу матча 22 спасения.

Следующий матч между командами состоится 11 мая, начало – 02:00 мск.

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