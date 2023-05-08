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«Сиэтл» разгромил «Даллас» и повёл в серии. У Дадонова — голевая

«Сиэтл» разгромил «Даллас» и повёл в серии. У Дадонова — голевая
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Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила в Сиэтле на «Климат Пледж-Арена». Игра закончилась разгромной победой «Сиэтла» со счётом 7:2.

В первом периоде команды поразить ворота друг друга не смогли. На третьей минуте второго периода счёт в составе хозяев открыл Джордан Эберле, в последующие шесть минут «Кракен» ещё трижды поразил ворота соперников. Отличились Александер Веннберг, Карсон Суси и Мэтти Бенирс.

Мэйсон Марчмент с передачи Евгения Дадонова сумел сократить отставание в счёте, однако в концовке второго периода Ээли Толванен снова вернул разницу в четыре шайбы.

В третьем периоде у хозяев отличились Янни Гурд и Джастин Шульц. За «Даллас» вторую шайбу в матче забросил Яни Хаканпяя.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Сиэтла».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
08 мая 2023, понедельник. 04:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
7 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Эберле (Картье, Бенирс) – 22:10 (5x5)   2:0 Веннберг (Шварц, Данн) – 23:36 (5x5)   3:0 Суси (Донато, Шульц) – 26:30 (5x5)   4:0 Бенирс – 28:22 (5x5)   4:1 Марчмент (Дадонов) – 32:40 (5x5)   5:1 Толванен – 39:22 (5x5)   6:1 Гурд (Танев) – 41:49 (4x5)   6:2 Хаканпяя (Бенн) – 47:00 (5x5)   7:2 Шульц (Толванен, Веннберг) – 57:30 (5x4)
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