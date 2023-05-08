«Сиэтл» разгромил «Даллас» и повёл в серии. У Дадонова — голевая

Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила в Сиэтле на «Климат Пледж-Арена». Игра закончилась разгромной победой «Сиэтла» со счётом 7:2.
В первом периоде команды поразить ворота друг друга не смогли. На третьей минуте второго периода счёт в составе хозяев открыл Джордан Эберле, в последующие шесть минут «Кракен» ещё трижды поразил ворота соперников. Отличились Александер Веннберг, Карсон Суси и Мэтти Бенирс.
Мэйсон Марчмент с передачи Евгения Дадонова сумел сократить отставание в счёте, однако в концовке второго периода Ээли Толванен снова вернул разницу в четыре шайбы.
В третьем периоде у хозяев отличились Янни Гурд и Джастин Шульц. За «Даллас» вторую шайбу в матче забросил Яни Хаканпяя.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Сиэтла».
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