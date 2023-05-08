Джозеф Уолл — о Самсонове: первое, о чём подумал — чтобы его травма оказалась несерьёзной
Поделиться
Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Игрок был заменён на 21-й минуте после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому моменту россиянин сделал восемь сейвов.
После окончания встречи вратарь «Торонто» Джозеф Уолл прокомментировал травму российского вратаря. «Первое, о чём я подумал — чтобы травма Самсонова оказалась не такой серьёзной. Надеюсь на лучшее.
После этого я постарался сфокусироваться и собраться ментально. Мне кажется, у меня получилось с этим справиться», — цитирует Уолла пресс-служба НХЛ.
Напомним, именно Джозеф Уолл заменил травмированного Самсонова.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2023
-
09:31
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:47
-
08:32
-
08:27
-
08:15
-
08:10
-
07:49
-
07:32
-
07:15
-
06:45
-
06:24
-
06:12
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
05:29
-
04:34
-
04:22
-
01:18
- 7 мая 2023
-
23:49
-
23:27
-
22:52
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:28
-
20:56
-
20:31
-
20:15
-
19:39
Партнерский контент