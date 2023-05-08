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Джозеф Уолл — о Самсонове: первое, о чём подумал — чтобы его травма оказалась несерьёзной

Джозеф Уолл — о Самсонове: первое, о чём подумал — чтобы его травма оказалась несерьёзной
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов получил травму в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Игрок был заменён на 21-й минуте после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому моменту россиянин сделал восемь сейвов.

После окончания встречи вратарь «Торонто» Джозеф Уолл прокомментировал травму российского вратаря. «Первое, о чём я подумал — чтобы травма Самсонова оказалась не такой серьёзной. Надеюсь на лучшее.

После этого я постарался сфокусироваться и собраться ментально. Мне кажется, у меня получилось с этим справиться», — цитирует Уолла пресс-служба НХЛ.

Напомним, именно Джозеф Уолл заменил травмированного Самсонова.

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