М. Воробьёв: усталости после сезона нет, хоккеисты СКА скорее даже недоиграли

26-летний центрфорвард сборной «Россия 25» и СКА Михаил Воробьёв рассказал о физическом состоянии после сезона в КХЛ.

«После насыщенного сезона КХЛ нет усталости? Нет, всё нормально. Мы, хоккеисты СКА, скорее даже недоиграли. Отлично провели регулярный чемпионат, сыграли по нашей системе, забрали его, чемпионскую задачу поставили и в плей-офф. Жаль, что в полуфинале с ЦСКА сыграли не так надёжно, как с этим же соперником в регулярном чемпионате. Не хватило деталей.

После победы в армейском дерби была уверенность, что именно ЦСКА в итоге возьмёт Кубок Гагарина? Да, в принципе именно западный чемпион считался фаворитом. Другое дело, что при счёте в финале 1-3 «Ак Барс» сумел добавить и едва не перевернул серию. При 3-3 мне казалось, что ближе к Кубку уже Казань.

Продлил контракт со СКА на два года? Переговоры прошли очень быстро, никаких вопросов не возникло, поскольку я очень хотел остаться в СКА. У нас отличная команда, её костяк сохраняется. Так что обязаны выигрывать не только чемпионат, но и Кубок», — приводит слова Воробьёва Russia-Hockey.ru.

Михаил Воробьёв провёл в плей-офф 14 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.