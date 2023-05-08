Эмоции игроков «Флориды» после гола в овертайме в ворота «Торонто»
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Завершился третий матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
После шайбы форварда «пантер» Сэма Райнхарта в овертайме игроки «Флориды» ярко отпраздновали победу, а на лёд полетели игрушечные крысы — традиционный атрибут победных матчей клуба.
Напомним, счёт в серии между «Флоридой» и «Торонто» — 3-0. Четвёртая игра состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск. В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз» (4-3). «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).
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