«Бобровский». Тренер «Флориды» Морис — о причине неудачной игры лидеров «Торонто»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис ответил на вопрос, каким образом «пантеры» смогли остановить лидеров «Торонто Мэйпл Лифс» в первых трёх матчах серии (3-0).

«Бобровский. Это и есть ответ», — приводит слова Мориса журналист Эрин Браун в своём «твиттере».

Отметим, что форварды канадского клуба Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер, Джон Таварес и Вильям Нюландер не забросили ни одной шайбы в этой серии. Всего «Мэйпл Лифс» забил шесть голов.

Четвёртая игра в серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск. В предыдущем раунде плей-офф НХЛ «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз» (4-3). «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).