Бобровский оценил победу над «Торонто» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ, 3-0).

«Сегодня мы были надёжны в обороне. Ребята помогали мне на пятачке, ловили на себя шайбы. Это те мелочи, которые никто не видит, но мы их делали.

Мы должны оставаться сосредоточенными и быть готовыми к победе в нужный момент. Атмосфера на арене была потрясающей. Сегодня было весело играть», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

В матче Бобровский сделал 22 сейва, продлив победную серию в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей. 34-летний вратарь повторил достижение голкипера «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ, став первым голкипером после чеха, которому удалось выиграть шесть матчей кряду в плей-офф НХЛ.

Четвёртая игра в серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск.