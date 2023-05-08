Бобровский оценил победу над «Торонто» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ, 3-0).
«Сегодня мы были надёжны в обороне. Ребята помогали мне на пятачке, ловили на себя шайбы. Это те мелочи, которые никто не видит, но мы их делали.
Мы должны оставаться сосредоточенными и быть готовыми к победе в нужный момент. Атмосфера на арене была потрясающей. Сегодня было весело играть», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».
В матче Бобровский сделал 22 сейва, продлив победную серию в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ до шести матчей. 34-летний вратарь повторил достижение голкипера «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза в прошлогоднем плей-офф НХЛ, став первым голкипером после чеха, которому удалось выиграть шесть матчей кряду в плей-офф НХЛ.
Четвёртая игра в серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск.
- 8 мая 2023
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:47
-
08:32
-
08:27
-
08:15
-
08:10
-
07:49
-
07:32
-
07:15
-
06:45
-
06:24
-
06:12
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
05:29
-
04:34
-
04:22
-
01:18
- 7 мая 2023
-
23:49
-
23:27
-
22:52
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:28