«Что заслужили, то и получили». Капитан «Далласа» Бенн — о 2:7 от «Сиэтла»
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Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал разгромное поражение от «Сиэтл Кракен» (2:7) и заявил, что игроки не помогали голкиперу команды Джейку Эттингеру.
«Вероятно, мы сегодня что заслужили, то и получили. Они были более голодными до победы. Создавали моменты и реализовывали их.
На самом деле мы совсем не помогли Эттингеру. Он будет в порядке и придёт в норму. Он отличный вратарь, так уж сегодня получилось», – приводит слова Бенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Сиэтла». Следующий матч в полуфинальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли состоится на домашнем стадионе «Сиэтла» «Климат Пледж-Арена» в ночь на 10 мая в 4:30 мск.
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