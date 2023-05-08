«Трактор» объявил о заключении контракта с защитником Виктором Антипиным

Пресс-служба «Трактора» объявила о заключении контракта с защитником Виктором Антипиным. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Антипин начинал карьеру в магнитогорском «Металлурге», где выступал до 2017 года. Обладатель Кубка Харламова (2010), двукратный победитель Кубка Гагарина (2014, 2016). Сезон-2017/2018 хоккеист провёл в «Баффало Сэйбрз», после чего вернулся в КХЛ.

Помимо «Металлурга», выступал за СКА, подмосковный «Витязь» и уфимский «Салават Юлаев». Дважды становился лучшим снайпером среди защитников розыгрыша Кубка Гагарина (2014, 2017). Имеет большой опыт выступления на международной арене. Выигрывал в составе молодёжной сборной России серебряные награды чемпионата мира (2012), с национальной командой брал серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) первенства планеты. Всего на счету Антипина 63 матча за первую и вторую сборные страны, в которых он набрал 18 (5+13) очков.

В сезоне-2022/2023 Антипин защищал цвета «Салавата Юлаева». За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.