В «Тракторе» прокомментировали подписание защитника Антипина

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о заключении однолетнего контракта с защитником Виктором Антипиным.

«Антипин очень опытный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу и способен уверенно действовать при разных ситуациях на льду. После нашего разговора с Виктором мы поняли, что совместно хотим получить от этого сотрудничества. У него хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач с клубом», — приводит слова Волкова официальный сайт челябинского клуба.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Антипин защищал цвета «Салавата Юлаева» и записал на свой счёт 8 (1+7) результативных баллов в 65 играх регулярки и плей-офф. За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.