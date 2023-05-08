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«Самоотверженный боец и авторитет в раздевалке». Сопин — о продлении контракта с Готовцом

«Самоотверженный боец и авторитет в раздевалке». Сопин — о продлении контракта с Готовцом
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с защитником Кириллом Готовцом.

«Решение о продлении действующего соглашения с Кириллом было не самым сложным. Готовец быстро стал своим в коллективе, и обе стороны хотели переподписать контракт уже сейчас. Мы продолжаем формировать костяк команды с прицелом на несколько лет вперёд.

Что касается сильных сторон Кирилла Готовца, то она всем известна. Один из лучших игроков по блокированным броскам в КХЛ, самоотверженный боец и авторитет в раздевалке. Рады, что Кирилл продолжит выступать в составе нашей команды!» — приводит слова Сопина официальный сайт бело-голубых.

Новый контракт с Кириллом Готовцом действует до 30 апреля 2025 года.

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