«Самоотверженный боец и авторитет в раздевалке». Сопин — о продлении контракта с Готовцом
Поделиться
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал продление контракта с защитником Кириллом Готовцом.
«Решение о продлении действующего соглашения с Кириллом было не самым сложным. Готовец быстро стал своим в коллективе, и обе стороны хотели переподписать контракт уже сейчас. Мы продолжаем формировать костяк команды с прицелом на несколько лет вперёд.
Что касается сильных сторон Кирилла Готовца, то она всем известна. Один из лучших игроков по блокированным броскам в КХЛ, самоотверженный боец и авторитет в раздевалке. Рады, что Кирилл продолжит выступать в составе нашей команды!» — приводит слова Сопина официальный сайт бело-голубых.
Новый контракт с Кириллом Готовцом действует до 30 апреля 2025 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2023
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:47
-
08:32
-
08:27
-
08:15
-
08:10
-
07:49
-
07:32
-
07:15
-
06:45
-
06:24
-
06:12
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
Партнерский контент