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Минское «Динамо» повторило контрактное предложение Владимиру Алистрову

Минское «Динамо» повторило контрактное предложение Владимиру Алистрову
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Минское «Динамо» повторило контрактное предложение Владимиру Алистрову, сообщает пресс-служба клуба из столицы Беларуси.

Форвард находился в статусе ограниченно свободного агента. Ранее Алистров получил оффершит от «Металлурга». После чего «Динамо» повторило условия магнитогорского клуба. Отныне права на Владимира Алистрова закреплены за минчанами.

В завершившемся регулярном сезоне за «Динамо» 22-летний форвард провёл 67 матчей, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков с показателем полезности «-1». В плей-офф на счету Алистрова шесть встреч и 4 (3+1) результативных балла.

Напомним, «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина уступило СКА со счётом 2-4 в серии.

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