Экс-голкипер рижского «Динамо» Гудлевскис присоединился к сборной Латвии

К сборной Латвии присоединился вратарь Кристерс Гудлевскис, сообщает издание Delfi.lv. Сообщается, что после этого из числа кандидатов на ЧМ-2023 выбыл вратарь Эрик Витолс.

На прошлой неделе Гудлевскис помог «МоДо» стать победителем первой шведской лиги — спустя сезон клуб вернулся рангом выше, в элитный дивизион Швеции.

Гудлевскис выступал за сборную Латвии на четырёх мировых первенствах, суммарно провёл на турнирах такого уровня 14 матчей. За свою карьеру 30-летний голкипер сыграл 42 матча за рижское «Динамо» в КХЛ.

Сборная Латвии под руководством Харийса Витолиньша в период подготовки к домашнему ЧМ-2023 выиграла четыре контрольных матча из семи — обменялась победами с Польшей, Великобританией и Швецией, а в последней товарищеской встрече в гостях обыграла Данию (6:3).

Групповые матчи чемпионата мира — 2023 состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.