Конюшков: то, что я делал в молодёжке, Кручинин делал в «Торпедо»

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал об игре с Алексеем Кручининым.
«Меня окружают прекрасные люди, например Лёха Кручинин. Мы с ним подружились за этот год, он мне тоже говорил: «Пойми, тебе всего 20, у тебя ещё всё впереди. Размениваться фигнёй на секундный успех не нужно, сохраняй голову холодной, относись ко всему проще и просто кайфуй». Приятно, что Круч мне подсказывает.
У нас разница больше десяти лет, но я прекрасно могу с ним пообщаться на разные темы, это мне в кайф. Я рад, что он останется в Нижнем Новгороде и что мы проведём вместе ещё как минимум год. То, что я делал в молодёжке, Круч делал в «Торпедо». Весь микроклимат и позитив был на нём, это я и хотел перенести в «Чайку»: не шапкозакидательское настроение, а именно позитив, направленный в нужное русло. Круч — свой в доску парень, но он также лидер на льду и большой мастер. У него многому можно научиться. Даже мне как защитнику интересно узнавать разные аспекты игры, потому что в хоккее не бывает мелочей», — приводит слова Конюшкова сайт КХЛ.
Напомним, нижегородский клуб победил в первом раунде Кубка Гагарина московское «Динамо» 4-2. В следующей серии подопечные Игоря Ларионова уступили СКА 0-4.
- 8 мая 2023
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