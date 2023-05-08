Экс-тренер сборной Швеции Грёнборг возглавил «Таппару»

Пресс-служба финского хоккейного клуба «Таппара» объявила о подписании трёхлетнего контракта с Рикардом Грёнборгом, который станет главным тренером команды.

54-летний специалист впервые в своей карьере будет работать в Финляндии. Грёнборг возглавлял сборную Швеции с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира в 2017 и 2018 годах. После ухода из «Тре Крунур» он возглавил швейцарский «Цюрих». В декабре прошлого года клуб отправил его в отставку.

«Таппара» в этом году сделала победный дубль, выиграв чемпионат Финляндии и Лигу чемпионов.

Напомним, Грёнборг был участником скандала на чемпионате мира — 2014 с главным тренером сборной России Олегом Знарком.