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Экс-тренер сборной Швеции Грёнборг возглавил «Таппару»

Экс-тренер сборной Швеции Грёнборг возглавил «Таппару»
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Пресс-служба финского хоккейного клуба «Таппара» объявила о подписании трёхлетнего контракта с Рикардом Грёнборгом, который станет главным тренером команды.

54-летний специалист впервые в своей карьере будет работать в Финляндии. Грёнборг возглавлял сборную Швеции с 2016 по 2019 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира в 2017 и 2018 годах. После ухода из «Тре Крунур» он возглавил швейцарский «Цюрих». В декабре прошлого года клуб отправил его в отставку.

«Таппара» в этом году сделала победный дубль, выиграв чемпионат Финляндии и Лигу чемпионов.

Напомним, Грёнборг был участником скандала на чемпионате мира — 2014 с главным тренером сборной России Олегом Знарком.

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