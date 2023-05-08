ИИХФ представила дизайн медалей чемпионата мира — 2023

Международная федерация хоккея на своём официальном сайте представила дизайн медалей чемпионата мира — 2023. Диаметр медали составляет 100 миллиметров, толщина 15 миллиметров, вес — 350 граммов.

Фото: ИИХФ

«Визуальные эффекты медали отражают движение и атмосферу на хоккейной площадке, не забывая о зрителях, болеющих за команды. Это было особенным дополнением, если учесть, что не так давно спортивные и другие мероприятия приходилось проводить без зрителей.

Зрители являются неотъемлемой частью чемпионата мира по хоккею с шайбой, поэтому медаль призвана отдать дань уважения зрителям и их роли в хоккейном событии», — сказано в статье.

Напомним, групповые матчи чемпионата мира — 2023 состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.