Восемь шайб «Нью-Джерси» с «Каролиной» — второй результат в играх плей-офф в истории клуба

В третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, восемь шайб в кубковом матче – второй результат в истории клуба. Рекорд был установлен в 1988 году, когда «дьяволы» забросили 10 шайб в третьем матче серии второго раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (10:4).

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч полуфинала Кубка Стэнли Восточной конференции между командами состоится 10 мая в Ньюарке, начало – в 2:00 мск.