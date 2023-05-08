Восемь шайб «Нью-Джерси» с «Каролиной» — второй результат в играх плей-офф в истории клуба
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В третьем матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги Восточной конференции «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, восемь шайб в кубковом матче – второй результат в истории клуба. Рекорд был установлен в 1988 году, когда «дьяволы» забросили 10 шайб в третьем матче серии второго раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (10:4).
Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч полуфинала Кубка Стэнли Восточной конференции между командами состоится 10 мая в Ньюарке, начало – в 2:00 мск.
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