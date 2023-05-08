Р. Ротенберг: благодарим бога за возможность сыграть в хоккей 9 мая, показать силу духа

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился ожиданиями от матча сборной в Красноярске 9 мая.

«Сегодня было важно всей командой прийти, отдать дань уважения и памяти всем, кто воевал, всем ветеранам. Мы это помним, ценим. Низкий поклон всем нашим ветеранам, спасибо за нашу свободу.

Посещение мемориала победы даст нам дополнительную силу духа, которая передаётся здесь. Очень важно всем вместе посещать такие места, где вся история нашей страны. Без прошлого нет будущего, мы это очень ценим. Играть в хоккей 9 мая, в такой день, — огромная честь. Мы благодарим бога, что есть такая возможность сыграть в этот день, показать на всю страну силу духа, силу воли, наш русский характер.

Такие мероприятия, как и хоккей, – это жизнь. Все правила жизни и хоккея – одинаковые. Не всегда побеждает сильнейший на поле боя или в спорте. Без конкуренции нет прогресса. Мы гордимся, что можем побывать все вместе здесь, одной командой. Это важно для наших молодых ребят. Мы на чемпионатах мира всегда посещали такие мемориалы победы. Мы, как сборная России, должны показывать всем пример, в том числе нашим молодым ребятам, которые с нами ещё не были. Это им поможет, воспитает дух патриотизма. Все вместе мы сила. Все объединяемся и идём вперёд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.