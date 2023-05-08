Дебур: наши сердца разбиты из-за стрельбы, произошедшей в Техасе. Тяжело думать о матчах

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался по поводу стрельбы в одном из торговых центров Техаса.
«Наши сердца разбиты из-за массовой стрельбы, произошедшей в Аллене. Это рядом с нашими домами и очень трагично. Откровенно говоря, когда ты слышишь о жертвах среди детей, то просто не хочешь это слушать. Не говорю о том, что знаю, как с этим бороться, но у нас великая страна, в которой большое количество умных людей, и с этим нужно делать хоть что-то. Это просто ужасно.
Тяжело думать о матчах, когда читаешь подобные заголовки. Нет слов», — приводит слова Дебура пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.
10 мая «Старз» предстоит провести четвёртый матч в полуфинальной серии Запада с «Сиэтлом». Счёт в серии — 2:1 в пользу «Кракен».
- 8 мая 2023
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