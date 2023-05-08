Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дебур: наши сердца разбиты из-за стрельбы, произошедшей в Техасе. Тяжело думать о матчах

Дебур: наши сердца разбиты из-за стрельбы, произошедшей в Техасе. Тяжело думать о матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался по поводу стрельбы в одном из торговых центров Техаса.

«Наши сердца разбиты из-за массовой стрельбы, произошедшей в Аллене. Это рядом с нашими домами и очень трагично. Откровенно говоря, когда ты слышишь о жертвах среди детей, то просто не хочешь это слушать. Не говорю о том, что знаю, как с этим бороться, но у нас великая страна, в которой большое количество умных людей, и с этим нужно делать хоть что-то. Это просто ужасно.

Тяжело думать о матчах, когда читаешь подобные заголовки. Нет слов», — приводит слова Дебура пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.

10 мая «Старз» предстоит провести четвёртый матч в полуфинальной серии Запада с «Сиэтлом». Счёт в серии — 2:1 в пользу «Кракен».

Материалы по теме
Самый большой позор «Далласа» за 23 года! Опытную команду разнёс дебютант плей-офф НХЛ
Видео
Самый большой позор «Далласа» за 23 года! Опытную команду разнёс дебютант плей-офф НХЛ
Материалы по теме
«Что заслужили, то и получили». Капитан «Далласа» Бенн — о 2:7 от «Сиэтла»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023