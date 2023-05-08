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Вратарь «Далласа» пропустил пять шайб после восьми бросков

Вратарь «Далласа» пропустил пять шайб после восьми бросков
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Голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер провёл не лучший второй период в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Сиэтл Кракен» (2:7).

24-летний вратарь в первом периоде отразил девять бросков. Во втором по его воротам было нанесено восемь бросков, из которых он не отразил пять. В третьем периоде вместо Эттингера на лёд вышел канадец Скотт Уэджвуд, который отразил шесть бросков из восьми. «Старз» проиграли третий матч, теперь «Сиэтл» ведёт в серии со счётом 2:1.

Следующий матч между командами вновь состоится на «Климат Пледж-Арене» 10 мая. 12 мая серия переедет на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» обыграл «Миннесоту Уайлд» в шести матчах.

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