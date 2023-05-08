Крикунов — о Никишине: будет звездой НХЛ, на уровне лучших наших и иностранных защитников

Бывший наставник сборной России Владимир Крикунов высказался о защитнике СКА Александре Никишине и сравнил его с действующим игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Виктором Хедманом.
«Никишин в будущем будет звездой НХЛ. Уж очень он себя ведёт уверенно и по-взрослому. Я сам играл защитника и вижу, что он многообещающий. В НХЛ он будет на уровне лучших наших и иностранных защитников. У меня в своё время в «Барысе», когда произошёл локаут, был Хедман. Он уже тогда был звездой, но на самом деле — скромный, работящий, без вопросов. Так вот мне Никишин чем-то напоминает Хедмана, но не скромностью, а по игре.
Никишин в НХЛ может достичь уровня и успеха наших Гончара и Зубова. У него уже очень много есть. Он способен на это», — приводит слова Крикунова Legalbet.
- 8 мая 2023
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:33
-
14:22
-
13:52
-
13:31
-
13:11
-
12:50
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:31