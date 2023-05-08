Крикунов — о Никишине: будет звездой НХЛ, на уровне лучших наших и иностранных защитников

Бывший наставник сборной России Владимир Крикунов высказался о защитнике СКА Александре Никишине и сравнил его с действующим игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Виктором Хедманом.

«Никишин в будущем будет звездой НХЛ. Уж очень он себя ведёт уверенно и по-взрослому. Я сам играл защитника и вижу, что он многообещающий. В НХЛ он будет на уровне лучших наших и иностранных защитников. У меня в своё время в «Барысе», когда произошёл локаут, был Хедман. Он уже тогда был звездой, но на самом деле — скромный, работящий, без вопросов. Так вот мне Никишин чем-то напоминает Хедмана, но не скромностью, а по игре.

Никишин в НХЛ может достичь уровня и успеха наших Гончара и Зубова. У него уже очень много есть. Он способен на это», — приводит слова Крикунова Legalbet.