Каменев — о результативности Григоренко: всё равно круто набрать столько очков в плей-офф
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о результативности своего одноклубника Михаила Григоренко в плей-офф Кубка Гагарина.
«Команды разбирают друг друга, все понимают, кто больше забивает и отдаёт. Чем дальше мы играли, тем плотнее действовали против лидеров. Может, у него где-то не пошло в финале, но набрать столько очков в плей-офф — это всё равно очень круто!» — приводит слова Каменева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
28-летний Григоренко провёл в розыгрыше Кубка Гагарина 27 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков. При этом он не отметился результативными действиями в четырёх последних матчах финала с казанским «Ак Барсом». Однако это не помешало его команде завоевать трофей второй год подряд.
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