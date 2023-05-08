Обладатель «Колдер Трофи» Зайдер сыграет за сборную Германии на ЧМ-2023

Защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер прибудет в расположение сборной Германии для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды на официальном сайте.

«Сразу после окончания сезона Национальной хоккейной лиги мы вели переговоры с Морицем. Он дал нам понять, что полностью восстановился, чувствует себя на 100% и готов поехать на чемпионат мира. До отъезда в Финляндию мы даже не думали, что сможем включить его в заявку на турнир. Рады, что сможем и на предстоящем чемпионате наслаждаться его самоотдачей и энергией. Он усилит сборную Германии», — сказал спортивный директор Федерации хоккея Германии Кристиан Кюнаст.

В нынешнем сезоне Зайдер набрал 42 (5+37) очков при показателе полезности «-11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. По итогам сезона-2021/2022 Зайдер стал обладателем «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку.