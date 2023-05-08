Каменев: то, что ЦСКА выдержал столько матчей в плей-офф, говорит о характере

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о продолжительной серии команды в борьбе за Кубок Гагарина. Армейцы провели в плей-офф 27 матчей перед завоеванием трофея, что является рекордом за всё время существования турнира.

«То, что мы выдержали столько матчей в плей-офф, говорит о характере ребят. Все были готовы играть в любом состоянии. В нашем коллективе каждый готов друг за друга ловить шайбу и заступаться», — приводит слова Каменева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

За 27 матчей плей-офф КХЛ Каменев набрал 15 (11+4) очков, став вторым снайпером розыгрыша Кубка Гагарина. Он забил три шайбы в решающей серии и впервые в карьере был признан лучшим нападающий финала Кубка Гагарина.