Г. Титов: ФХР сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России

Известный хоккейный тренер, бывший нападающий сборной России Герман Титов считает, что турне сборной «России 25» принесет огромную пользу для игроков.



«Для любого игрока выходить на лед в форме российской сборной – огромная честь и не важно ты выходишь на матч крупного международного турнира, будь то чемпионат мира или Олимпиада или на обычный товарищеский поединок.

ФХР сделала очень правильный шаг, проводя это турне по нескольким городам России, а также в Минске. Об интересе к сборной у болельщиков можно судить по посещаемости этих игр. Для развития и популяризации хоккея в стране нынешнее турне сыграет очень важную роль. В этом у меня нет никаких сомнений", — сказал Титов в беседе с «Чемпионатом».