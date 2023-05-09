«Вегас» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон» и повёл в серии
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Завершился третий матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Дублем в составе победителей отметился Джонатан Маршессо, ещё по голу в свой актив записали Зак Уайтклауд, Джек Айкел и Чандлер Стивенсон.
Единственную шайбу в составе хозяев забросил Уоррен Фёгеле, который открыл счёт в матче, однако «Вегас» забросил пять шайб и добился волевой победы.
После этого матча счёт в серии между командами стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 11 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Эдмонтон» обыграл своего соперника со счётом 5:1.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
09 мая 2023, вторник. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фёгеле (Райан, Маклауд) – 02:45 (5x5) 1:1 Маршессо (Айкел) – 04:44 (5x5) 1:2 Маршессо (Айкел) – 19:09 (5x5) 1:3 Уайтклауд (Смит, Хаг) – 27:25 (5x5) 1:4 Айкел (Макнэбб) – 32:03 (5x5) 1:5 Стивенсон (Руа, Мартинес) – 37:13 (5x5)
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