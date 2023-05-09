«Вегас» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон» и повёл в серии

Завершился третий матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Дублем в составе победителей отметился Джонатан Маршессо, ещё по голу в свой актив записали Зак Уайтклауд, Джек Айкел и Чандлер Стивенсон.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Уоррен Фёгеле, который открыл счёт в матче, однако «Вегас» забросил пять шайб и добился волевой победы.

После этого матча счёт в серии между командами стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 11 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Эдмонтон» обыграл своего соперника со счётом 5:1.