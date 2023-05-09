Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков в 3-й игре с «Вегасом». Полезность — "-2"

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль покинул лёд на арене «Роджерс Плэйс» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (1:5) без набранных очков.
«Ойлерз» отличились на третьей минуте: точный бросок удался Уоррену Фёгеле (Дерек Райан, Райан Маклауд). Следующие шайбы в матче залетали лишь в ворота вратарей «Эдмонтона».
Для 27-летнего Драйзайтля, набравшего 17 (13+4) очков в 9 матчах плей-офф, это встреча стала первой без очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. 26-летний Макдэвид с 15 (5+10) очками в 9 матчах, покидает лёд без очков в нынешнем плей-офф во второй раз. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
Отметим, что оба нападающих «Ойлерз» завершили третий матч с «Вегасом» с показателем полезности "-2".
- 9 мая 2023
-
08:28
-
08:15
-
06:23
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35
-
22:55
-
22:11
-
22:05
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:05
-
20:45
-
20:28
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
19:01
-
18:35
-
18:07
-
17:57
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:33