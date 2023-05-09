Макдэвид и Драйзайтль не набрали очков в 3-й игре с «Вегасом». Полезность — "-2"

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль покинул лёд на арене «Роджерс Плэйс» в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (1:5) без набранных очков.

«Ойлерз» отличились на третьей минуте: точный бросок удался Уоррену Фёгеле (Дерек Райан, Райан Маклауд). Следующие шайбы в матче залетали лишь в ворота вратарей «Эдмонтона».

Для 27-летнего Драйзайтля, набравшего 17 (13+4) очков в 9 матчах плей-офф, это встреча стала первой без очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. 26-летний Макдэвид с 15 (5+10) очками в 9 матчах, покидает лёд без очков в нынешнем плей-офф во второй раз. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Отметим, что оба нападающих «Ойлерз» завершили третий матч с «Вегасом» с показателем полезности "-2".