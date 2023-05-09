Барбашёв установил личный рекорд по времени на льду в матчах плей-офф Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв провёл на льду в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) 19 минут и 12 секунд. Это личный рекорд 27-летнего хоккеиста в плей-офф с учётом матчей с овертаймами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Среди полевых игроков «Голден Найтс» только защитник Алекс Пьетранджело провёл на площадке больше времени, чем россиянин. Барбашёв ушёл со льда «Роджерс Плэйс» с показателем полезности «+2»: у него 2 броска в створ, 3 силовых приёма и 4 из 5 удачных попытки на вбрасывании.
Всего в восьми играх в текущем плей-офф у Барбашёва 6 (4+2) очков при показателе полезности «+5».
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