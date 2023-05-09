Защитник Беларуси Романович: россияне заточили на нас зуб, но мы будем играть на победу

Защитник сборной Беларуси Сергей Романович признался, что в матче со сборной «Россия 25» его команда будет играть только на победу.

«Первые два матча было тяжеловато. Кто-то раньше приехал, кто-то позже, у кого-то только сезон завершился. Тренерский штаб объяснял свои требования, и уже вчера была видна командная работа, игра. Лавка жила. Ну а дальше посмотрим: россияне серьёзный зуб на нас заточили, но мы будем играть только на победу.

Уже усвоили систему, которую предлагает Дмитрий Квартальнов? Не без огрехов, но потихонечку мы привыкаем к требованиям, посмотрим, как оно будет дальше», — приводит слова Романовича пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 12:00 мск.