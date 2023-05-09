Стали известны составы сборных «Россия 25» и Беларуси

Cегодня, 9 мая, на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.
Состав сборной «Россия 25»:
Серебряков (Николаев);
Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;
Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.
Состав сборной Беларуси:
Кульбаков (Шостак);
Сапего — Ерёменко, Алистров — Горбунов — Суворов;
Бокун — Волочко, Игнатенко — Белевич — Чезганов;
Паливко — Романович, Ковгореня — Пышкайло — Секерин;
Жихарев — Гришков, Звягин, Филяев, Т. Ковгореня.
Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4.
Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
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