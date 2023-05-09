Стали известны составы сборных «Россия 25» и Беларуси

Cегодня, 9 мая, на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной 09 мая 2023, вторник. 12:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Николаев);

Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;

Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.

Состав сборной Беларуси:

Кульбаков (Шостак);

Сапего — Ерёменко, Алистров — Горбунов — Суворов;

Бокун — Волочко, Игнатенко — Белевич — Чезганов;

Паливко — Романович, Ковгореня — Пышкайло — Секерин;

Жихарев — Гришков, Звягин, Филяев, Т. Ковгореня.

Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.