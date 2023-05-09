Вратарь «Вегаса» Броссуа получил травму в 1-м периоде, он не мог опереться на левую ногу

Первый номер «Вегас Голден Найтс» Лоран Броссуа получил повреждение по ходу первого периода третьего матча плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Он не смог продолжить игру, вместо него на льду появился Эдин Хилл, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Для него эта победа в плей-офф стала второй в карьере.

30-летний Броссуа получил травму во время атаки соперника. Канадец справился с броском Коннора Макдэвида и стал перемещаться во вратарской площади, чтобы заблокировать добивание. В этом эпизоде он получил повреждение и был вынужден покинуть лёд при помощи партнёров: он не мог опереться на левую ногу. За проведённое на льду время Броссуа отразил 3 из 4 бросков по своим воротам.

Место второго вратаря занял 37-летний Джонатан Куик — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».