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Вратарь «Вегаса» Броссуа получил травму в 1-м периоде, он не мог опереться на левую ногу

Вратарь «Вегаса» Броссуа получил травму в 1-м периоде, он не мог опереться на левую ногу
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Первый номер «Вегас Голден Найтс» Лоран Броссуа получил повреждение по ходу первого периода третьего матча плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Он не смог продолжить игру, вместо него на льду появился Эдин Хилл, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Для него эта победа в плей-офф стала второй в карьере.

30-летний Броссуа получил травму во время атаки соперника. Канадец справился с броском Коннора Макдэвида и стал перемещаться во вратарской площади, чтобы заблокировать добивание. В этом эпизоде он получил повреждение и был вынужден покинуть лёд при помощи партнёров: он не мог опереться на левую ногу. За проведённое на льду время Броссуа отразил 3 из 4 бросков по своим воротам.

Место второго вратаря занял 37-летний Джонатан Куик — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».

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