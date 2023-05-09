Глотов — о площадке в Красноярске: вернулись лет на 15 назад, отвыкли от таких

Нападающий сборной «Россия 25» Василий Глотов, оформивший дубль в первом периоде матча с командой Беларуси, подвёл итоги выступления своей команды в этом отрезке.

«Соперник начал игру лучше, чем мы, подвёл удалением. Ничего страшного, слава богу, мы вышли вперёд. Есть над чем работать, пропустили необязательную шайбу.

Комфортно ли на большой площадке в Красноярске? Комфортно, будто вернулись лет на 15 назад. Давно были такие площадки, отвыкли, но нормально, в детстве так всё время играли», — сказал Глотов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Хоккей России».

В следующий раз команды России и Беларуси сыграют 12 мая в Ледовом дворце Тулы. Командам предстоит провести между собой ещё четыре игры до 16 мая.