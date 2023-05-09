«Чикаго» выручил € 2,28 млн от продажи абонементов после победы в драфт-лотерее — Поуп

В ночь с 8 на 9 мая «Чикаго Блэкхоукс» победил в драфт-лотерее, получив право на первый выбор в стартовом раунде драфта НХЛ — 2023. За следующие 1,5 часа команда выручила € 2,28 млн от продажи абонементов на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Бен Поуп в «Твиттере».
В минувшем сезоне «Чикаго» установил худшую посещаемость за последние 15 лет, собирая в среднем на «Юнайтед-центр» 17 167 зрителей. «Блэкхоукс» финишировал в турнирной таблице на 30-м месте.
Это второй случай победы «Чикаго» в драфт-лотерее в истории НХЛ – в 2007 году «Блэкхоукс» выбрали нападающего Патрика Кейна.
Главным фаворитом предстоящего драфта, который пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле, является нападающий «Реджайны» Коннор Бедард. В нынешнем сезоне 17-летний канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 встречах. В семи встречах плей-офф у него ещё 20 (10+10) очков. Бедард в составе сборной Канады выиграл молодёжный чемпионат мира, набрав на турнире 23 (9+14) очка в 7 матчах. Он также стал лучшим бомбардиром МЧМ.
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