Попытка лакросс-гола от Матвея Мичкова в матче со сборной Беларуси

Нападающий сборной «Россия 25» Матвей Мичков попробовал забить лакросс-гол в матче со сборной Беларуси, проходящем в эти минуты в Красноярске. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Попытка 18-летнего российского хоккеиста завершилась попаданием в перекладину. Результативными действиями в этой игре Мичков ещё не отметился.

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Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4.