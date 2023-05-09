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Сборная «Россия 25» забросила пять шайб в ворота команды Беларуси

Сборная «Россия 25» забросила пять шайб в ворота команды Беларуси
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Cегодня, 9 мая, на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена зафиксировала победу домашней команды со счётом 5:1.

В первом периоде две шайбы на свой счёт записал нападающий Василий Глотов. Сборная Беларуси ответила шайбой Сергея Сапего, но преимущество в две шайбы сборной «Россия 25» точным броском вернул Валентин Зыков под занавес первой двадцатиминутки. Во втором периоде точными бросками у россиян отметились Илья Карпухин и Михаил Воробьёв.

Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы. 15 и 16 мая сборная Беларуси сыграет со сборной «Россия 25» на домашней арене в Минске.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
09 мая 2023, вторник. 12:00 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 1
Беларусь
1:0 Глотов (Порядин) – 08:51 (4x3)   2:0 Глотов (Порядин) – 16:24 (5x5)   2:1 Сапего (Белевич, Игнатенко) – 16:43 (5x5)   3:1 Зыков (Хайруллин, Никишин) – 19:20 (5x4)   4:1 Карпухин (Никишин) – 33:41 (5x5)   5:1 Воробьёв (Гребенщиков) – 45:31 (5x5)
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