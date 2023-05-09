Сборная «Россия 25» забросила пять шайб в ворота команды Беларуси

Cегодня, 9 мая, на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена зафиксировала победу домашней команды со счётом 5:1.

В первом периоде две шайбы на свой счёт записал нападающий Василий Глотов. Сборная Беларуси ответила шайбой Сергея Сапего, но преимущество в две шайбы сборной «Россия 25» точным броском вернул Валентин Зыков под занавес первой двадцатиминутки. Во втором периоде точными бросками у россиян отметились Илья Карпухин и Михаил Воробьёв.

Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы. 15 и 16 мая сборная Беларуси сыграет со сборной «Россия 25» на домашней арене в Минске.