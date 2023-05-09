Сборная «Россия 25» забросила пять шайб в ворота команды Беларуси
Поделиться
Cегодня, 9 мая, на стадионе «Платинум Арена» в Красноярске прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена зафиксировала победу домашней команды со счётом 5:1.
В первом периоде две шайбы на свой счёт записал нападающий Василий Глотов. Сборная Беларуси ответила шайбой Сергея Сапего, но преимущество в две шайбы сборной «Россия 25» точным броском вернул Валентин Зыков под занавес первой двадцатиминутки. Во втором периоде точными бросками у россиян отметились Илья Карпухин и Михаил Воробьёв.
Следующие матчи между командами состоятся 12 и 13 мая в Ледовом дворце Тулы. 15 и 16 мая сборная Беларуси сыграет со сборной «Россия 25» на домашней арене в Минске.
Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
09 мая 2023, вторник. 12:00 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 1
Беларусь
1:0 Глотов (Порядин) – 08:51 (4x3) 2:0 Глотов (Порядин) – 16:24 (5x5) 2:1 Сапего (Белевич, Игнатенко) – 16:43 (5x5) 3:1 Зыков (Хайруллин, Никишин) – 19:20 (5x4) 4:1 Карпухин (Никишин) – 33:41 (5x5) 5:1 Воробьёв (Гребенщиков) – 45:31 (5x5)
Комментарии
- 9 мая 2023
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:32
-
15:15
-
15:07
-
14:40
-
14:40
-
14:27
-
13:43
-
13:23
-
13:07
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:28
-
11:20
-
11:05
-
10:29
-
10:25
-
10:13
-
09:39
-
09:28
-
09:04
-
08:39
-
08:28
-
08:15
-
06:23
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35
Партнерский контент