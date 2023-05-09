Тренер «Вегаса» — о травме Броссуа: постараемся играть одинаково при любом вратаре

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о травме основного вратаря команды Лорана Броссуа по ходу первого периода третьего матча плей-офф Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1). Он не смог продолжить игру, вместо него на льду появился Эдин Хилл, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Для него эта победа в плей-офф стала второй в карьере.
«Оглядываясь в прошлое, хорошо, что Хилл принял участие в прошлом матче и ощутил хоккей в плей-офф Кубка Стэнли. В тот раз это было не лучшим образом, но в этой встрече тот опыт помог Эдину. В этом сезоне у нас много чего было с вратарями. Постараемся играть так же, как и всегда, кто бы ни был в воротах. В этой встрече мы это показали», — приводит слова Кэссиди пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».
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