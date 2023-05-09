Ротенберг: Казахстан едет на чемпионат мира и забил ноль голов. Тут хоккей высокого уровня

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о турне команды по городам России, а также участии на турнире в Казахстане.



«Большое количество стычек стало следствием поражения в Астане? А может, это эхо побед в Челябинске? Знаете, здесь как: я могу вам честно сказать, вы это и у тренера соперника можете спросить, в хоккее все хотят выиграть. Стыки, эмоции, силовая игра – это самое главное, что есть в хоккее. Это же не фигурное катание, а мужская, жёсткая игра. Все хотят выиграть, и стыков будет ещё больше. Всё будет.



Полные трибуны как раз потому, что хоккей высокого уровня. Сборные России и Беларуси играют на высоком уровне. Здесь сильные игроки. Вы видели в Казахстане, чья команда едет на чемпионат мира, а они забили ноль голов. Матчи с Россией и Беларусью были для них серьёзной подготовкой, потому что Россия и Беларусь заслуживают играть на чемпионате мира. Будем готовиться через эти игры. Здесь надо всем держаться вместе и идти вперёд. Вместе мы сила», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.