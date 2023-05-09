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«Ванкувер» оштрафован за проведение тренировки после окончания сезона

«Ванкувер» оштрафован за проведение тренировки после окончания сезона
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«Ванкувер Кэнакс» был оштрафован на 50 тысяч канадских долларов за проведение тренировки после окончания сезона, сообщает журналист Рик Даливал в своём «твиттере».

Сообщается, что данные действия были проведены в нарушение коллективного соглашения.

В регулярном сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» сыграл 82 игры, в которых одержал 38 побед при 44 поражениях. С 83 результативными баллами «косатки» заняли 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Лучшим бомбардиром команды стал Элиас Петтерссон. 24-летний форвард забросил 39 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 102 очка за сыгранные 80 встреч. Российский нападающий клуба Андрей Кузьменко записал на свой счёт 74 (39+35) очка за 81 матч.

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