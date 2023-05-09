Коваленко: в КХЛ нет равенства команд, в НХЛ фаворитов — минимум два десятка

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко назвал главную неудачу в плей-офф НХЛ и рассказал о непредсказуемости матчей за океаном.
«Главная неудача плей-офф? Быстрый вылет действующего обладателя Кубка Стэнли «Колорадо». Команда, которая в прошлом сезоне доминировала и остановила «Тампу» в одном шаге от звания команды-династии, сохранила состав, но не игру.
Но вылет «Колорадо» не назвал бы сенсацией. Это в КХЛ есть четыре-пять команд, о которых ты ещё летом знаешь, что весной они будут играть в полуфиналах, — ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Магнитка» и, наверное, «Авангард». В НХЛ таких фаворитов — минимум два десятка, и у всех примерно равные шансы побороться за Кубок Стэнли. «Тампа», которая два года подряд брала Кубок Стэнли, — редкое исключение. И, кстати, после прошлогоднего поражения от «Колорадо» в финале она тоже вылетела в первом раунде.
Да, у нас в КХЛ прошёл хороший сезон. Но вот самое главное, что нам предстоит взять в НХЛ, — равенство команд, а значит, непредсказуемость. Пока её в КХЛ, к сожалению, нет», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.
Напомним, чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не попали во второй раунд плей-офф-2023.
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